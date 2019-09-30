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Трамп сообщил о завершении полной модернизации ядерных сил США

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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США провели полную модернизацию своих ядерных сил, а также приняли на вооружение новое военное секретное оборудование. Об этом 30 сентября сообщил американский лидер Дональд Трамп.

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Выступление президента состоялось на церемонии вступления генерала Марка Милли в должность главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

«Вооруженные силы Америки стали еще более мощными, чем когда-либо, и становятся все сильнее. У нас есть новейшее [военное] оборудование, у нас также есть оборудование, информацию о котором мы не разглашаем, о нем никто никогда даже и не слышал», - цитирует его ТАСС.

При этом Трамп указал, что ядерные сила Штатов также претерпели полную модернизацию.

Именно при Трампе Вашингтон утвердил ядерную доктрину, предусматривающую усовершенствование ядерной триады страны, разработку и размещение ядерных зарядов малой мощности. Кроме того, США не отказались от вероятности применить ядерное оружие первым.

В мае в Пентагоне отметили, что маломощное ядерное оружия необходимо Штатам для «сдерживания» России.

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