В Севастополе отремонтируют 35 км грунтовых дорог

В Севастополе в 2019 году планируют отремонтировать 35 км грунтовых дорог. Работы проводит ГБУ «Севастопольский автодор», сообщает пресс-служба правительства города.

«На сегодняшний день в связи с масштабными дорожно-ремонтными работами в городе и благодаря приобретению новой техники объем восстановительных работ на дорогах без асфальтобетонного покрытия увеличен до 35 км», — приводит сообщение пресс-службы онлайн-газета «Новый Севастополь».

Сейчас дорожники ремонтируют участок на улице Синопская. Объекты в поселке Горный, селах Полюшко, Подгорное и Терновка уже сданы. Также завершен ремонт на улицах Жертве и Скалистая в черте города.

В 2018 году было восстановлено 19 км дорог в городской черте и сельской территории.