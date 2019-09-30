Автор песен Пинк и Гвен Стефани умер от рака мозга

Американский продюсер и автор песен Майкл Джеймс Райан, также известный как Busbee, умер в возрасте 43 лет, пишет Variety.

О смерти музыканта стало известно в воскресенье, 29 сентября. По информации издания, у него была диагностировала глиобластома — агрессивная форма рака головного мозга. На протяжении всего лета Райан проходил курс лечения в больнице.

Майкл Джеймс Райан родился городе Уолнат-Крик, штат Калифорния, а в возрасте 24 лет он переехал в Лос-Анджелес, где начал писать песни для участников музыкальных реалити-шоу «Икс-фактор» и «Американский идол».

Позднее Busbee начал сотрудничать с поп-звездами мировой величины. Среди них — Гвен Стефани, Пинк, Кит Урбан и Тони Брекстон.

Одна из его самых знаменитых работ — альбом Hero кантри-певицы Марен Моррис. Райана номинировали на премию «Грэмми» за написанную для артистки песню My Church.