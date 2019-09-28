У рэпера Snoop Dogg умер новорожденный внук

Внук американского рэпера Snoop Dogg, Кай, умер через 10 дней после рождения. Об этом отец мальчика Корда Бродус написал на своей странице в Instagram в пятницу, 27 сентября.

«Я думаю, что нам был преподан самый большой урок. Мой сын сделал все, что ему нужно было сделать за 10 дней, проведенных здесь, на Земле. Он умер у меня на руках, и это ощущение энергии никогда не покинет меня», — написал сын рэпера. Он поблагодарил подписчиков за соболезнования и добавил, что его жена Сорая в порядке.

Дядя Кая, Короделл сообщил в своем профиле в Instagram, что племянника не стало 25 сентября. Причину его смерти он не уточнил.

После смерти внука Snoop Dogg разместил у себя в Instagram видеоролик, в котором говорится, что в непонятной жизненной ситуации нужно довериться божьей воле.

По данным издания E! Online, в 2015 году у Корда Бродуса родился сын Зион, а в 2018 году — дочь Эллевен.