Прямой эфир

У рэпера Snoop Dogg умер новорожденный внук

0
Фото: Global Look Press/Daren Fentiman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Внук американского рэпера Snoop Dogg, Кай, умер через 10 дней после рождения. Об этом отец мальчика Корда Бродус написал на своей странице в Instagram в пятницу, 27 сентября.

«Я думаю, что нам был преподан самый большой урок. Мой сын сделал все, что ему нужно было сделать за 10 дней, проведенных здесь, на Земле. Он умер у меня на руках, и это ощущение энергии никогда не покинет меня», — написал сын рэпера. Он поблагодарил подписчиков за соболезнования и добавил, что его жена Сорая в порядке.

Дядя Кая, Короделл сообщил в своем профиле в Instagram, что племянника не стало 25 сентября. Причину его смерти он не уточнил.

После смерти внука Snoop Dogg разместил у себя в Instagram видеоролик, в котором говорится, что в непонятной жизненной ситуации нужно довериться божьей воле.

По данным издания E! Online, в 2015 году у Корда Бродуса родился сын Зион, а в 2018 году — дочь Эллевен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скворцова рассказала о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца
Девочка-мигрантка умерла в пустыне Аризоны от теплового удара и отсутствия воды

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019