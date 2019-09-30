Обвал грунта на ж/д переезде в Орле не повлиял на движение поездов

В Орле в районе железнодорожного переезда в Маслозаводском переулке проводятся работы по устранению последствий обвала грунта. Пока случившееся не повлияло на движение поездов в этом районе.

Как отмечает InfoOrel.ru, причиной обрушения, которое произошло 29 сентября, стал прорыв трубы коммунальных городских сетей. Это случилось в районе переезда на 7-м км участка Орел–Цон (Маслозаводской переулок).

Повреждения получила часть пешеходной дорожки около переезда. Оперативные службы проводят ремонтно-восстановительные работы. Движение транспорта осуществляется по другой полосе.

На место происшествия прибыли специалисты железной дороги. Они уточняют размер ущерба.