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Фонари отключили на набережной в Орле

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В Орле на набережной Дубровинского и в сквере имени пионерской организации «Орлята» отключили освещение. На это обратил внимание мэр города Василий Новиков.

Причины отсутствия света на территории общественных пространств назвал начальник городского управления коммунальным хозяйством Дмитрий Фролов. По его словам, фонари погасли из-за порыва устаревшего кабеля. Чиновник оценил работы по замене кабеля в 400 тыс. рублей. В случае если эти деньги будут выделены, освещение наладят к 1 октября.

Между тем глава администрации Орла Александр Муромский потребовал в кратчайшие сроки вернуть свет в центральную часть города. Задачу поставили перед управлением коммунальным хозяйством и финансово-экономическим управлением, пишет InfoOrel.ru.

Ранее сообщалось, что в Орле определили подрядчика, который займется ремонтом Северной улицы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ — 14,8 млн рублей.

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