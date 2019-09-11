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Фестиваль национальных культур состоится в Орле

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В Орле 14 сентября пройдет фестиваль национальных культур. В нем примут участие представители различных этнических групп: азербайджанцы, армяне, афганцы, африканцы, грузины, дагестанцы, киргизы, украинцы, египтяне, йеменцы и др.

«Орел многонациональный» развернется на площади Ленина, сообщает InfoOrel.ru. В «хороводе мира» в единый круг бок о бок встанут представители десятков национальностей.

На вечернем концерте зрители увидят «Калинку» и «Барыню», армянский женский танец, услышат перуанские, цыганские напевы и родной русский язык в исполнении уроженца Конго.

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