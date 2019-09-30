Кремль ответил на слухи о новом повышении пенсионного возраста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что власти рассматривают вариант дальнейшего повышения пенсионного возраста.

«У нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются», — сказал официальный представитель Кремля в понедельник, 30 сентября.

Как подчеркнул Песков, такие вопросы нужно направлять авторам подобных заявлений, передает ТАСС.

Ранее член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в одном из интервью заявил, что российские власти якобы думают о дальнейшем повышении пенсионного возраста до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Подобная информация появлялась и в «Независимой газете». Издание, ссылаясь на депутата Госдумы Валерия Рашкина, рассказало, что в правительстве России была создана рабочая группа, занимающаяся подготовкой второго этапа пенсионной реформы. По словам депутата, этот этап якобы предполагает новое повышение пенсионного возраста для женщин и мужчин до 70 лет.