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С Плесецка успешно запустили баллистическую ракету «Тополь-М»

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Фото: ТАСС
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С космодрома Плесецк проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М». Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

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«30 сентября на Государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной МБР «Тополь-М» стационарного (шахтного) базирования. Целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик данного ракетного комплекса», — указано в сообщении.

Уточняется, что МБР успешно поразил заданную цель на Камчатке и выполнил задачи в полном объеме, пишет «Газета.ру». По данным Минобороны, удачно прошедший пуск свидетельствуют о технической готовности МБР «Тополь-М», находящихся на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения.

В мае 2019 года сообщалось, что в период с 2019 по 2021 год Минобороны России проведет два пуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Кроме того, будут осуществлены три запуска ракетных комплексов «Ярс» и четыре «Тополь-М».

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