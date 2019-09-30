Синоптики предупредили о похолодании в Москве и области в выходные

В Москве и Подмосковье в первые выходные октября ожидается похолодание. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, температура воздуха начнет понижаться уже в четверг, 3 октября, а к воскресенью, 6 октября, снизится до +6…+8 градусов. Кроме того, 6 и 7 октября, по прогнозам, ожидается высокое давление, осадков станет меньше. Вильфанд отметил, что ночные температуры будут близки к нулю.

Вместе с тем, пишет РИАМО со ссылкой на данные Росгидромета, 3 октября может стать самым теплым днем недели — дневная температура воздуха может достичь +19 градусов. В ночь на 5 октября ожидаются осадки, температура воздуха составит до +5 градусов, днем — до +8 градусов.

Ранее 30 сентября сообщалось, что во Владивостоке побит 81-летний температурный рекорд сентября. В выходные воздух местами прогрелся до 26 градусов.