Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики предупредили о похолодании в Москве и области в выходные

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве и Подмосковье в первые выходные октября ожидается похолодание. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, температура воздуха начнет понижаться уже в четверг, 3 октября, а к воскресенью, 6 октября, снизится до +6…+8 градусов. Кроме того, 6 и 7 октября, по прогнозам, ожидается высокое давление, осадков станет меньше. Вильфанд отметил, что ночные температуры будут близки к нулю.

Вместе с тем, пишет РИАМО со ссылкой на данные Росгидромета, 3 октября может стать самым теплым днем недели — дневная температура воздуха может достичь +19 градусов. В ночь на 5 октября ожидаются осадки, температура воздуха составит до +5 градусов, днем — до +8 градусов.

Ранее 30 сентября сообщалось, что во Владивостоке побит 81-летний температурный рекорд сентября. В выходные воздух местами прогрелся до 26 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики предупредили о потеплении и дождях в первую неделю октября
Гидрометцентр пообещал возвращение тепла в Центральную Россию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019