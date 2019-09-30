Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий студентам и аспирантам, получающим материальную помощь от образовательных учреждений не уплачивать НДФЛ. Документ был опубликован в воскресенье, 29 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Как указано в тексте закона, от налогообложения следует освободить «суммы материальной помощи, оказываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам».

Отмечается, что документ вступает в силу с 1 января 2020 года. Налогообложению на данный момент не подлежит материальная помощь, не превышающая 4 тыс. рублей в год. Стипендии студентов и аспирантов также освобождены от налога.

19 апреля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила внести соответствующий законопроект, пояснив, что материальная поддержка студентов с правовой точки зрения не отличается от материальной помощи, которую работодатель оказывает сотрудникам, ушедшим на пенсию по возрасту или инвалидности. При этом работники освобождены от НДФЛ, а учащиеся — нет. Законопроект получил поддержку профильных ведомств и фракции «Единая Россия».