Минкультуры и Фонд кино создадут базу данных о господдержке фильмов

Министерство культуры России совместно с Фондом кино запустит в октябре открытую базу данных с информацией о господдержке производства отечественных фильмов. Об этом 30 сентября пишет газета «Коммерсант».

По словам министра культуры России Владимира Мединского, в системе будут доступны не только данные сборов, но также наименования всех проектов, снятых на государственные деньги. В частности, будут раскрыты все суммы соглашений, заключенных между Фондом кино или Минкультом с продюсерами.

«Открываются также данные по акционерам и гендиректорам компаний и информация по всем судебным делам, которые мы ведем», — отметил Мединский.

По словам чиновника, программа «прозрачно показывает всю систему господдержки на протяжении многих лет и открывает все карты».

База данных будет доступна на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). В ней будут содержаться данные об объемах и условиях господдержки по линии Минкультуры и Фонда кино с 2015 года, пишет REGNUM. В настоящее время в базе содержится информация о 520 кинопроектах от 255 компаний. По словам главы Фонда кино Вячеслава Тельнова, в проект вложено порядка 3 млн рублей. Его реализация осуществляется силами штатных сотрудников Фонда кино.

С конца 2018 года свыше 20 российских кинокомпаний направили 380 млн рублей на погашение своих задолженностей перед Фондом кино.