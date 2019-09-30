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В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России

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Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
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В Московской области ограбили дом бывшего футболиста сборной России Игоря Семшова. Об этом телеканалу «360» рассказали в правоохранительных органах 30 сентября.

Ограбление произошло рано утром 29 сентября в подмосковной деревне Маслово в Одинцовском районе. В доме находилась супруга спортсмена Лариса Семшова, которая и заметила незнакомых мужчин. Их лица были закрыты шарфами, в дом они попали через окно на первом этаже. Они украли из сумки 15 тыс. рублей, после чего прошли на второй этаж, где забрали ювелирные украшения и несколько пар фирменных дорогих часов. После этого злоумышленники скрылись. Общий ущерб составил больше 1 млн рублей.

По словам супруги Семшова, она не пострадала и обратилась в полицию. Следователи взяли дома отпечатки пальцев и обнаружили монтировку преступников. Уточняется, что сигнализации и видеонаблюдения в доме Семшовых нет.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, ведется розыск злоумышленников. По данным сайта kp.ru, преступников были четверо. В полиции уточнили, что они применили к заявительнице насилие, неопасное для ее жизни.

30 августа в Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей.

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