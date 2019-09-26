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Из машины иностранца в Москве похитили 1,2 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве из автомобиля иностранца украли 1,2 млн рублей. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 25 сентября на парковке возле ТЦ «Атриум». В полицию обратился 50-летний уроженец Боснии и Герцеговины, зарегистрированный в Казани и проживающий в Москве. Он сообщил, что оставил свою машину Mercedes-Benz на многоуровневой парковке рядом с ТЦ на Земляном Валу. В его отсутствие неизвестный похитил из лежавшего в багажнике чемодана 1,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Устанавливается личность злоумышленника.

11 сентября в Москве задержали мужчину за кражу иконы и креста на 1 млн рублей.

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