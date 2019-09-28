Из «Лады» доставщика продуктов в «новой Москве» украли 3,5 млн рублей

У доставщика продуктов в «новой Москве» украли сумку с 3,5 млн рублей. Об этом 28 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк полиции.

Сумку вытащили из автомобиля, который был оставлен на парковке торгово-развлекательного центра «Сити». По данным правоохранителей, в салон «Лада Приора» неизвестные попали, вскрыв пассажирскую дверь.

Владелец денежных средств является сотрудником службы доставки овощей и фруктов в ТРЦ. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

26 сентября у иностранца в Москве украли 1,2 млн рублей. Деньги также были оставлены в автомобиле, который мужчина припарковал возле ТЦ «Атриум».