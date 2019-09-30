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В Самарской области объявили год Тольятти

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В Самарской области 2020 год объявлен годом Тольятти. По поручению губернатора Дмитрия Азарова будет разработана программа празднования.

Азаров напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 50-летие выпуска первого автомобиля на заводе «АвтоВАЗ». Глава региона заверил, что областные и городские власти сконцентрируют расходы бюджета таким образом, чтобы жители Тольятти увидели изменения в городской среде. Ряд предложений по благоустройству, дорогам, развитию спорта и образования уже подготовлен, пишет НИА «Самара». Все идеи обсуждаются с горожанами.

В конце октября состоится заседание рабочей группы по празднованию юбилея первого автомобиля. По мнению Азарова, праздничным для тольяттинцев должен стать не только один день в апреле, но и весь год. Для развития соцобъектов и создания комфортной среды областной бюджет выделит городу дополнительные средства.

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