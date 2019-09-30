Поезда задерживаются на Курском направлении МЖД

Поезда задерживаются по техническим причинам на Курском направлении Московской железной дороги. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания.

«На Курском направлении задерживаются несколько поездов по техническим причинам. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график», — говорится в сообщении компании в Twitter.

В конце августа сообщалось, что Московские власти утвердили цены на проезд по Московским центральным диаметрам — МЦД-1 «Одинцово–Лобня» и МЦД-2 «Нахабино–Подольск», которые планируется запустить в ноябре этого года.