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Поезда задерживаются на Курском направлении МЖД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Поезда задерживаются по техническим причинам на Курском направлении Московской железной дороги. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания.

«На Курском направлении задерживаются несколько поездов по техническим причинам. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график», — говорится в сообщении компании в Twitter.

В конце августа сообщалось, что Московские власти утвердили цены на проезд по Московским центральным диаметрам — МЦД-1 «Одинцово–Лобня» и МЦД-2 «Нахабино–Подольск», которые планируется запустить в ноябре этого года.

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