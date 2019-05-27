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Движение электричек на Ярославском направлении МЖД ввели в график после сбоя

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Движение пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) ввели в график после сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Утром 27 мая электрички Ярославского направления МЖД следовали с увеличенным интервалом по техническим причинам, пишет НСН. По графику в настоящее время курсируют все электрички, за исключением нескольких экспрессов между Москвой и подмосковными городами Болшево и Пушкино.

Накануне, 26 мая, стало известно, что в период с 27 по 31 мая на Ярославском направлении МЖД запустят компенсационные автобусы, которые будут ходить по нескольким маршрутам с интервалом в 10 минут. Связано это с масштабными работами по развитию инфраструктуры, в связи с чем до конца мая изменится расписание движения электропоездов на заданном направлении. Например, в дневное время с 9:50 до 18:07 электрички, следующие на Москву, не будут останавливаться на станциях Лось и Маленковская, пишет агентство городских новостей «Москва».

В конце апреля сообщалось, что все электропоезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) перейдут на летний режим работы до 31 мая.

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