Российская армия получила новые танки Т-90М

Модернизированные танки Т-90М уже начали поступать на вооружение в Российскую армию. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутных войск России Олег Салюков.

Современные танки Т-72Б3М и Т-90М закупаются для танковых и стрелковых подразделений, отмечает телеканал «Звезда». Всего в 2019 году армия получит более 400 единиц новой и модернизированной техники, среди которых также будут Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1А.

В июне 2019 года Министерство обороны на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» заключило с Уралвагонзаводом госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М.

12 августа генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.