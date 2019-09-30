Прямой эфир

Российская армия получила новые танки Т-90М

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Модернизированные танки Т-90М уже начали поступать на вооружение в Российскую армию. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутных войск России Олег Салюков.

Современные танки Т-72Б3М и Т-90М закупаются для танковых и стрелковых подразделений, отмечает телеканал «Звезда». Всего в 2019 году армия получит более 400 единиц новой и модернизированной техники, среди которых также будут Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1А.

В июне 2019 года Министерство обороны на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» заключило с Уралвагонзаводом госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М.

12 августа генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США нашли у России танк мощнее «Арматы»
В Германии сравнили советский ИС-2 с танками вермахта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019