Два человека погибли в Новой Зеландии при крушении легкомоторного самолета

Частный легкомоторный самолет разбился на территории национального парка Тараруа Рендж на Северном острове Новой Зеландии. Два человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли.

Как сообщает в понедельник, 30 сентября, издание Herald Sun, легкомоторный самолет, вылетевший с аэродрома Фокспайн, расположенного в 100 км к северу от Веллингтона, потерял связь с землей вечером 29 сентября.

В понедельник утром в ходе поисковых операций были обнаружены обломки самолета, а также тела пилота и пассажира.

В конце августа сообщалось, что сверхлегкий самолет потерпел крушение на аэродроме Вевельгем в бельгийской провинции Западная Фландрия. В результате произошедшего погиб один человек — пилот воздушного судна.