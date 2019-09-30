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Два человека погибли в Новой Зеландии при крушении легкомоторного самолета

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Фото: youtube.com
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Частный легкомоторный самолет разбился на территории национального парка Тараруа Рендж на Северном острове Новой Зеландии. Два человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли.

Как сообщает в понедельник, 30 сентября, издание Herald Sun, легкомоторный самолет, вылетевший с аэродрома Фокспайн, расположенного в 100 км к северу от Веллингтона, потерял связь с землей вечером 29 сентября.

В понедельник утром в ходе поисковых операций были обнаружены обломки самолета, а также тела пилота и пассажира.

В конце августа сообщалось, что сверхлегкий самолет потерпел крушение на аэродроме Вевельгем в бельгийской провинции Западная Фландрия. В результате произошедшего погиб один человек — пилот воздушного судна.

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