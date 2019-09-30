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Во Владивостоке родители требуют отстранить неграмотного педагога

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Домашняя работа – через «и», просьба — через «з» и прилагательное — через «е». Когда ошибается ученик — это нормально. Когда учитель — это катастрофа. В школе 48 города Владивостока родители собирают подписи для отстранения преподавателя 2-го класса.

Молодой педагог и сама порой пишет с ошибками, и у детей в домашних заданиях то ли не замечает, то ли ничего не исправляет. Неграмотную учительницу уже отстраняли: сначала она преподавала третьим классам, потом — вторым, потом к ней прикрепили наставника. Но ситуация не улучшилась. Уволить педагога в школе не могут — кадров и так катастрофически не хватает.

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