Во Владивостоке родители требуют отстранить неграмотного педагога

Домашняя работа – через «и», просьба — через «з» и прилагательное — через «е». Когда ошибается ученик — это нормально. Когда учитель — это катастрофа. В школе 48 города Владивостока родители собирают подписи для отстранения преподавателя 2-го класса.

Молодой педагог и сама порой пишет с ошибками, и у детей в домашних заданиях то ли не замечает, то ли ничего не исправляет. Неграмотную учительницу уже отстраняли: сначала она преподавала третьим классам, потом — вторым, потом к ней прикрепили наставника. Но ситуация не улучшилась. Уволить педагога в школе не могут — кадров и так катастрофически не хватает.