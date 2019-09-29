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На Украине сообщили о закрытии части Черного моря из-за стрельб

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Фото: commons.wikimedia.org
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Украина временно закроет в октябре часть Черного моря из-за ракетных стрельб, которые пройдут в октябре в Одесской области. Об этом сообщает «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на авиационное оповещение в воскресенье, 29 сентября.

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«На следующей неделе, 3 и 4 октября 2019 года, в Одесской области состоятся ракетные стрельбы и будет ограничен доступ к мысам «Ледники» и 1–10 км морской косы от населенного пункта Лебедевка на побережье Черного моря», — отмечается в сообщении.

В указанном районе Одесской области на предыдущих этапах испытаний прошли ракетные стрельбы из комплексов «Ольха» и «Нептун».

В частности, в конце июля 2019 года прошло испытание ракет для реактивной системы залпового огня «Ольха» с повышенной дальностью поражения.

В предыдущий раз Украина проводила ракетные стрельбы с 12 по 14 июня 2019 года, отмечает «РИА Новости».

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