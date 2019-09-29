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Путин освободил студентов от уплаты НДФЛ с материальной помощи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты НФДЛ при получении материальной помощи от образовательных учреждений. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в воскресенье, 29 сентября.

«Внести в п. 28 ст. 217 ч. 2 Налогового кодекса РФ <...> изменение, дополнив его абзацем следующего содержания: «Суммы материальной помощи, оказываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистент-стажерам», — говорится в документе.

Документ вступит в силу с 1 января 2020 года. Он освобождает от обложения налогом на доходы физлиц материальную помощь в пределах 4 тыс. рублей в год, которую выплачивают студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажерам организации, занимающиеся образовательной деятельностью по основным профессиональным образовательным программам.

Соответствующий законопроект был инициирован группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и внесен в нижнюю палату парламента 19 апреля этого года. Яровая отмечала, было бы справедливо не облагать налогами средства, выделенные на оказание материальной поддержки нуждающимся учащимся.

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