Захарова сравнила переговоры Лаврова и Помпео на ГА ООН и в Сочи

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой Госдепартамента США Майклом Помпео на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН были на порядок более конструктивными, чем их беседа в Сочи 14 мая. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире программы «Большая игра», которая выйдет на Первом канале в это в воскресенье в 22:00, передает ТАСС 29 сентября.

По ее словам, между Лавровым и Помпео произошел «действительно достаточно предметный, конструктивный разговор», который был «на порядок более конструктивным и предметным, нежели даже переговоры, которые прошли в Сочи». В ходе беседы стороны перечислили «проблемные точки» и наметили пути для возможного их решения. Захарова отметила, что на встрече произошло перечисление тех вопросов, «к решению которых можно приступить».

Однако представительница российского внешнеполитического ведомства считает, что перейти к позитивной повестке в двусторонних отношениях не дает внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах. По ее словам, администрация американского президента Дональда Трампа хочет выстроить отношения со всем миром, но их ресурсы, включая внешнеполитические, сконцентрированы на ситуации внутри страны. Именно этим, по мнению Захаровой, и была вызвана невыдача виз членам российской делегации в ООН, о чем не знали ни американский лидер, ни госсекретарь.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Москва оперативно выдала 200 виз членам делегации США во главе с Помпео во время их визита в Сочи.

Встреча министра иностранных дел России и главы американского Госдепа произошла на полях сессии ГА ООН 27 сентября. Стороны обсудили в том числе вопрос невыдачи виз представителям российской делегации, урегулирование ситуации в Сирии и вопрос нахождения в американских тюрьмах россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко, Марии Бутиной и других.

О том, что 10 представителям делегации из РФ на ГА ООН, среди которых был и член Совета Федерации Константин Косачев, не выдали американские визы, стало известно 24 сентября. В этот день начались прения международной организации в Нью-Йорке. В свою очередь, Лавров поблагодарил Вашингтон за предоставление ему визы, а саму ситуацию назвал позором «для державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции».