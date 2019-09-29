Прямой эфир

Захарова сравнила переговоры Лаврова и Помпео на ГА ООН и в Сочи

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой Госдепартамента США Майклом Помпео на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН были на порядок более конструктивными, чем их беседа в Сочи 14 мая. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире программы «Большая игра», которая выйдет на Первом канале в это в воскресенье в 22:00, передает ТАСС 29 сентября.

ООН не виноват: РФ изучает варианты ответа на визовый скандал с США
Москва призвала Запад вспомнить об истоках организации

По ее словам, между Лавровым и Помпео произошел «действительно достаточно предметный, конструктивный разговор», который был «на порядок более конструктивным и предметным, нежели даже переговоры, которые прошли в Сочи». В ходе беседы стороны перечислили «проблемные точки» и наметили пути для возможного их решения. Захарова отметила, что на встрече произошло перечисление тех вопросов, «к решению которых можно приступить».

Однако представительница российского внешнеполитического ведомства считает, что перейти к позитивной повестке в двусторонних отношениях не дает внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах. По ее словам, администрация американского президента Дональда Трампа хочет выстроить отношения со всем миром, но их ресурсы, включая внешнеполитические, сконцентрированы на ситуации внутри страны. Именно этим, по мнению Захаровой, и была вызвана невыдача виз членам российской делегации в ООН, о чем не знали ни американский лидер, ни госсекретарь.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Москва оперативно выдала 200 виз членам делегации США во главе с Помпео во время их визита в Сочи.

Встреча министра иностранных дел России и главы американского Госдепа произошла на полях сессии ГА ООН 27 сентября. Стороны обсудили в том числе вопрос невыдачи виз представителям российской делегации, урегулирование ситуации в Сирии и вопрос нахождения в американских тюрьмах россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко, Марии Бутиной и других.

О том, что 10 представителям делегации из РФ на ГА ООН, среди которых был и член Совета Федерации Константин Косачев, не выдали американские визы, стало известно 24 сентября. В этот день начались прения международной организации в Нью-Йорке. В свою очередь, Лавров поблагодарил Вашингтон за предоставление ему визы, а саму ситуацию назвал позором «для державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019