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Сирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска

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Сирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска, находящиеся там незаконно. С таким заявлением глава сирийского МИДа Валид Муаллем выступил с трибун Генассаблеи ООН. Дипломат в первую очередь обратил внимание на США и Турцию. Их действия он назвал нарушением международного права и пригрозил странам ответными мерами.

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