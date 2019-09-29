Сирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска, находящиеся там незаконно. С таким заявлением глава сирийского МИДа Валид Муаллем выступил с трибун Генассаблеи ООН. Дипломат в первую очередь обратил внимание на США и Турцию. Их действия он назвал нарушением международного права и пригрозил странам ответными мерами.