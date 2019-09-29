Два человека погибли в парке аттракционов в столице Мексики. Еще двое получили травмы. Вагонетка одного из аттракционов сошла с рельсов и врезалась в стену. Правительство Мехико приостановило работу парка развлечений. Полиция проводит расследование. Все аттракционы проверят на безопасность.