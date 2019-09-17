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В «Лужниках» заработало экстремальное развлечение «Зиплайн»

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Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/stroi.mos.ru
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В московских «Лужниках» открыли экстремальное развлечение «Зиплайн». Об этом 17 сентября сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Зиплайн» (Zipline.Moscow) — это троллейный маршрут, позволяющий перемещаться с крыши главного стадиона России за считаные секунды. Это первая реализация подобного проекта в столице. Он представляет собой две параллельные линии стального каната, по которым два человека одновременно спускаются от зоны старта к зоне финиша при помощи специальных роликов. Объект сочетает в себе высокую скорость, экологичность, безопасность, доступность.

Длина маршрута составляет 207 м, преодоление которых у пассажира занимает 25 с на скорости от 40 км/ч. Спускаться могут как взрослые, так и дети. На объекте действуют ограничения по весу: он должен быть от 30 кг до 120 кг.

Работать аттракцион будет сезонно — с 1 апреля по 15 ноября каждый день с 10:00 до 20:00. Планируется, что в день «Зиплайн» будет принимать порядка 100 человек. Стоимость посещения составит от 800 до 1500 рублей за спуск. Цена будет зависеть от дня недели и времени суток, пишет «Москва 24».

Помимо «Зиплайна» в «Лужниках» в 2019 году открыли скалодром, веревочный парк, беговая дорожка на набережной и большое число детских площадок.

8 сентября сообщалось, что в «Лужниках» открылся новый Дворец водных видов спорта. Комплекс построен на месте старого бассейна, где прошло три чемпионата мира. Архитектурные традиции советских времен сохранены.

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