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Два человека погибли при аварии на аттракционе с вагонеткой в Мексике

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Фото: twitter.com/anonopshispano
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Авария произошла в парке развлечений в столице Мексики. Вагонетка одного из аттракционов во время движения сошла с рельсов и врезалась в стену.

В результате погибли два человека, еще двое пострадали, пишет издание El País. Пользователь Twitter, предположительно, опубликовал видео инцидента.

Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Работу парка приостановили. Проводится проверка всех аттракционов.

Посетитель аттракциона в Испании ранее поймал во время катания чужой iPhone и прославился в Сети. Инцидент произошел в парке развлечений «Порт Авентура».

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