Два человека погибли при аварии на аттракционе с вагонеткой в Мексике

Авария произошла в парке развлечений в столице Мексики. Вагонетка одного из аттракционов во время движения сошла с рельсов и врезалась в стену.

В результате погибли два человека, еще двое пострадали, пишет издание El País. Пользователь Twitter, предположительно, опубликовал видео инцидента.

#VIDEO: Momento del accidente en el parque de diversiones "La Feria de Chapultepec" que dejó 2 muertos y 5 heridos al descarrilar carro del juego mecánico "Kimera" en la Ciudad de México. pic.twitter.com/52oAQ4MQo1 — Anonymous Hispano (@anonopshispano) September 28, 2019

Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Работу парка приостановили. Проводится проверка всех аттракционов.

Посетитель аттракциона в Испании ранее поймал во время катания чужой iPhone и прославился в Сети. Инцидент произошел в парке развлечений «Порт Авентура».