Два человека погибли при аварии на аттракционе с вагонеткой в Мексике
Авария произошла в парке развлечений в столице Мексики. Вагонетка одного из аттракционов во время движения сошла с рельсов и врезалась в стену.
В результате погибли два человека, еще двое пострадали, пишет издание El País. Пользователь Twitter, предположительно, опубликовал видео инцидента.
Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Работу парка приостановили. Проводится проверка всех аттракционов.
Посетитель аттракциона в Испании ранее поймал во время катания чужой iPhone и прославился в Сети. Инцидент произошел в парке развлечений «Порт Авентура».