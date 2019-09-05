Мужчина на аттракционе поймал чужой iPhone и прославился в Сети

Посетитель аттракциона в Испании поймал во время катания чужой iPhone. Видеоролик происшествия опубликован на сервисе YouTube на странице пользователя sirsammy 15.

Инцидент произошел в парке развлечений «Порт Авентура». На кадрах записи видно, как молодой человек и девушка катаются на аттракционе «Шамбала», когда у другого посетителя выпал телефон и пролетел над их головами.

Молодой человек не растерялся, протянул руку и схватил смартфон, после чего победно помахал им, будто поймал трофей, пишет «Ридус». Ролик набрал уже больше полумиллиона просмотров.