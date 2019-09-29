В театре простились с Марком Захаровым

Артисты «Ленкома» открыли спектакль «Королевские игры» минутой молчания. В субботу ушел из жизни режиссер Марк Захаров. Память художественного руководителя почтили и на гастролях в Санкт-Петербурге. Там актеры Ленкома играли «Аквитанскую львицу». Народный артист СССР скончался в субботу, ему было 85 лет. В Мосгордуме пообещали увековечить память Марка Захарова.