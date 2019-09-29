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В театре простились с Марком Захаровым

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Артисты «Ленкома» открыли спектакль «Королевские игры» минутой молчания. В субботу ушел из жизни режиссер Марк Захаров. Память художественного руководителя почтили и на гастролях в Санкт-Петербурге. Там актеры Ленкома играли «Аквитанскую львицу». Народный артист СССР скончался в субботу, ему было 85 лет. В Мосгордуме пообещали увековечить память Марка Захарова.

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