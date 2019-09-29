Брижит Бардо исполнилось 85 лет

Актриса, певица, секс-символ Франции и всего мира Брижит Бардо снялась в 48 фильмах. Прическа из «Бабетты» вошла в моду по всей Европе. Популярность бикини — тоже ее заслуга. После ухода из кино в 1973 году Бардо — общественный деятель.