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Брижит Бардо исполнилось 85 лет

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Актриса, певица, секс-символ Франции и всего мира Брижит Бардо снялась в 48 фильмах. Прическа из «Бабетты» вошла в моду по всей Европе. Популярность бикини — тоже ее заслуга. После ухода из кино в 1973 году Бардо — общественный деятель.

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