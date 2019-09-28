Божественная: Брижит Бардо на экране и в жизни

Миллионы людей по всему миру знают ее просто как ББ: Брижит Бардо, самая, пожалуй, знаменитая француженка ХХ столетия, давно уже не нуждается в представлениях. 28 сентября любимой актрисе нескольких поколений зрителей, активистке и защитнице животных исполняется 85 лет. «Известия» подготовили фотогалерею к дню рождения ББ
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Фото: Getty Images/Corbis/Sunset Boulevard
Первый же фильм с участием 18-летней Брижит, «Манина, девушка в бикини» (1952) стал хитом у публики и вызвал скандал: купальник-бикини всё еще считался почти непристойным
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Фото: Global Look Press/www.FilmStills.net
Брижит Бардо и Жан-Луи Трентиньян в фильме «И Бог создал женщину» (1956) Роже Вадима, первого мужа звезды. По мнению многих критиков, именно Роже Вадим (настоящее имя Вадим Племянников) создал Бардо
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Фото: Getty Images/ullstein bild
В фильме Клода Отан-Лара «В случае несчастья» по роману Жоржа Сименона партнером Бардо был великий Жан Габен, поначалу отнесшийся к перспективе работы с Брижит без особого энтузиазма, однако потом называвший ее «нежным созданием, не способным жить без любви и ласки»
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Фото: Getty Images/PA
Первым фильмом с Бардо, попавшим в советский прокат, была комедия Кристиан-Жака «Бабетта идет на войну». Прическа главной героини, известная в англоязычных странах как «Б-52», вошла в русский обиход именно как «бабетта»
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Фото: Getty Images/Corbis/Sunset Boulevard
Триллер Анри-Жоржа Клузо «Истина» считается одной из лучших актерских работ Бардо
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Фото: Getty Images/Bettmann
В 1962 году Бардо появилась на экране в компании Марчелло Мастрояни в фильме Луи Маля «Частная жизнь». Интересно, что Брижит и Марчелло появились на свет в один и тот же день, но с разницей в 10 лет
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Фото: Getty Images/Mirrorpix/Tom Buist
Драма «Две недели в сентябре» (1967) провалилась в прокате и стала предвестием заката кинокарьеры актрисы
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Фото: Getty Images/Corbis/Sunset Boulevard
В 1970 году Бардо снялась с Анни Жирардо в комедии «Послушницы», вновь холодно принятый публикой и критиками. В том же году Брижит стала первой моделью для бюста Марианны, официального символа Франции
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Фото: Getty Images/Corbis/Sunset Boulevard
Романтический «Ромовый бульвар» о контрабандистах 1920-х, в котором Бардо сыграла звезду немого кино, стал одним из последних фильмов актрисы
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Фото: Getty Images/Sygma/Bernard Bisson
В 1973 году Бардо покинула кинематограф и сосредоточилась на общественной жизни. В частности, она стала известна как одна из главных защитниц прав животных
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