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Москвичей в начале следующей недели ждут дожди

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В Москве за первые три дня следующей недели выпадет 40% месячной нормы осадков. Это больше, чем за весь сентябрь. Достать зонт синоптики советуют уже в воскресенье — дождь пройдет во второй половине дня. При этом температура воздуха порадует жителей столицы. Будет теплая погода — столбики термометров начнут подниматься, и уже в начале недели достигнут 15 градусов.

Сложным для метеозависимых людей станет вторник. В этот день атмосферное давление опустится до 732 миллиметров ртутного столба. Что ниже показателя 1 октября 1954 года, когда было 733 миллиметра. Возможно, будет установлен новый рекорд.

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