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Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сильные дожди придут в Москву со следующей недели. Об этом заявил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в субботу, 28 сентября.

По его словам, если в субботу, 29 сентября, обойдется без осадков, то уже в воскресенье, 30 сентября, во второй половине дня ожидается дождь. С воскресенья до среды, 2 октября, в столице выпадет около 40% от месячной нормы осадков.

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Тишковец добавил, что осадков за эти дни выпадет больше, чем за весь сентябрь. «У нас в сентябре выпало всего 22 миллиметра осадков из 64, а тут выпадет 25», — пояснил метеоролог.

В субботу днем воздух в столице прогреется до +10... +12 градусов, в Подмосковье — от +8 до +13 градусов. Ночью в Москве ожидается около +5 градусов, по области может похолодать до +2 градусов. По данным сайта Гидрометцентра России, осадков не ожидается.

Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба. Переменный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 7 м/с.

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