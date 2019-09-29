Всем вина: в Крыму открылся фестиваль виноделия

В последние выходные сентября в Балаклаве в четвертый раз проходит фестиваль урожая и виноделия WineFest. Самые яркие фотографии — в галерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
На аллее виноделов расположились ведущие винные производители Крыма, которые представили более 40 видов вин
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Гости фестивали смогли продегустировать лучшие вина полуострова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Впервые в рамках WineFest состоялся I Международный фестиваль-пленэр. Итальянские и российские художники рисовали полотно, посвященное виноделию.Также гости мероприятия могли насладиться итальянской оперой и познакомиться с высокой кухней от ведущих итальянских шеф-поваров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
На площадке фестиваля раскинулась винодавильня, на которой участники в танце отжимают виноградный сок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Кроме того, для гостей мероприятия было предусмотрено множество активностей: спортивные соревнования, акробатическое шоу, танцевальные мастер-классы, викторины, интеллектуальные игры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Все желающие могли совершить подъем на воздушном шаре и испытать яркие и незабываемые эмоции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
В виноградном баре посетители могли попробовать и приобрести виноград различных сортов, а также сезонные фрукты и овощи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Гости праздника смогли продегустировать не только вина, но и различные блюда: на территории фестиваля действовала специальная зона с фуд-кортами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
В рамках деловой программы представители бизнеса и власти обсудили современные технологии производства вина, государственную поддержку и имидж крымских и севастопольских вин
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
На площадке фестиваля была предусмотрена закрытая детская зона с профессиональными аниматорами, играми и мастер-классами
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