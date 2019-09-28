Не стало Марка Захарова. Это огромная потеря. Конечно, сейчас будет очень тяжело осиротевшему театру «Ленком». Да и нам всем, к сожалению. Всё, что остается на театральном небосклоне, жиже и мельче ушедших за последнее время больших людей.

Но кроме слов горечи и сожаления хочется говорить о благодарности. Благодарности великому человеку, великому режиссеру — за его театр, его веру. За нас в театре. Я никогда не был его учеником напрямую, но всегда называл его своим учителем. И мне кажется, ему это даже нравилось.

Очень многие из нашего поколения пришли в театр именно благодаря ему, его фильмам и спектаклям, которые мы успели увидеть, застать в детстве и юности, — «Юнона и Авось», «Оптимистическая трагедия», «Поминальная молитва», «Жестокие игры» и многие другие.

Конечно, наши впечатления тех лет сложно понять сегодняшним молодым людям. Я сейчас студентам с трудом могу объяснить, чем велик Эфрос или Товстоногов. Театр — это такая иллюзорная вещь, существующая только здесь и сейчас, а потом ничего не остается. Записанные спектакли не дают представления о реальном воздействии. Этим кино и отличается от театра.

К счастью, у Захарова в жизни было еще и кино. Которое по-прежнему смотрят в том числе молодые люди. Изобретенный им киноязык не устарел — и «Обыкновенное чудо», и «Тот самый Мюнхгаузен», и «Формула любви», и «Убить дракона» прекрасно смотрятся и сегодня. Для Марка Анатольевича, возможно, это было что-то побочное, дополнительное к его работе в театре. Но, как ни странно, в памяти широкого зрителя и, может быть, сегодняшней молодежи Захаров — это в первую очередь его фильмы.

Для меня это, конечно, не так. «Мой» Захаров — в спектаклях моего детства. Я очень хорошо помню «Звезду и смерть Хоакина Мурьеты», «Диктатуру совести», которая в годы перестройки (когда я учился в школе) буквально взорвала Москву... А еще ведь были удивительные годы в Театре сатиры, которые я не застал в силу возраста. Но знаю, что спектакль «Доходное место» с Мироновым, Папановым, Пельтцер — с которого и начался Захаров как большая театральная фигура — до сих пор вспоминают все, кто видели его в том 1967 году. И это впечатление не перебивает всё остальное великое, что он сделал потом.

Захаров создал великий театр, который больше 40 лет для меня и для многих был первым театром страны. Не по официальному признанию, а по влиянию. Он вместе со своими соратниками — драматургом Григорием Гориным, художником Олегом Шейнцисом, своими прекрасными артистами — создал невероятно мощный бренд, который силен и сегодня. Люди идут и идут в «Ленком» — и никто же не думает, что это театр Ленинского комсомола. Все знают, что это театр Марка Анатольевича Захарова.

Сегодня, когда его уже нет с нами, можно утешать себя тем, что там его ждет очень хорошая компания — его авторов, художника, лучших и неповторимых артистов. Светлая память.

Автор — худрук Театра имени Пушкина, заслуженный артист России