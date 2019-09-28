Прямой эфир

Китайское СМИ рассказало о российском «кошмаре авианосцев»

0
Фото: Министерство обороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайские журналисты предположили, какое из российских вооружений имел в виду министр обороны России Сергей Шойгу, когда в одном из недавних интервью говорил о «кошмаре авианосцев». Как отмечает издание Sohu, речь может идти о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса «Гранит».

«Калибр» за тремя морями: чего ждать от индийской крылатой ракеты
Ракетный арсенал Индии вскоре пополнится новым типом оружия

Китайское СМИ отмечает, что за несколько дней до интервью Шойгу атомная подводная лодка К-186 «Омск» выполнила в Тихом океане учебный пуск ракеты П-700. Ракета поразила морскую цель на расстоянии 350 км. Журналисты из КНР задались вопросом, не является ли «Гранит» тем оружием, которое, по словам российского министра, может использоваться против авианосцев.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин полагает, что китайские журналисты отчасти правы. Как рассказал военный эксперт изданию «Федеральное агентство новостей», ракеты П-700 действительно называют на Западе убийцами авианосцев.

«Но комплекс «Гранит» далеко не новый. Он был на вооружении ВМФ СССР. В частности, им были вооружены наши тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта «Орлан» — «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», который сейчас находится на модернизации», — рассказал Дандыкин.

По мнению эксперта, Шойгу мог иметь в виду более новые вооружения — ракеты «Калибр», которые применялись в Сирии, или гиперзвуковые ракеты «Циркон».

29 августа гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал, что в России проводятся испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американское издание признало «Адмирала Нахимова» самым мощным кораблем
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019