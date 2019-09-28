Китайское СМИ рассказало о российском «кошмаре авианосцев»

Китайские журналисты предположили, какое из российских вооружений имел в виду министр обороны России Сергей Шойгу, когда в одном из недавних интервью говорил о «кошмаре авианосцев». Как отмечает издание Sohu, речь может идти о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса «Гранит».

Китайское СМИ отмечает, что за несколько дней до интервью Шойгу атомная подводная лодка К-186 «Омск» выполнила в Тихом океане учебный пуск ракеты П-700. Ракета поразила морскую цель на расстоянии 350 км. Журналисты из КНР задались вопросом, не является ли «Гранит» тем оружием, которое, по словам российского министра, может использоваться против авианосцев.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин полагает, что китайские журналисты отчасти правы. Как рассказал военный эксперт изданию «Федеральное агентство новостей», ракеты П-700 действительно называют на Западе убийцами авианосцев.

«Но комплекс «Гранит» далеко не новый. Он был на вооружении ВМФ СССР. В частности, им были вооружены наши тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта «Орлан» — «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», который сейчас находится на модернизации», — рассказал Дандыкин.

По мнению эксперта, Шойгу мог иметь в виду более новые вооружения — ракеты «Калибр», которые применялись в Сирии, или гиперзвуковые ракеты «Циркон».

29 августа гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал, что в России проводятся испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон».