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Бумажные документы о трудовом стаже могут исключить с 2020 года

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Обязательное предоставление документов о трудовой деятельности и трудовом стаже на бумажных носителях может быть исключено с 2020 году. Об этом на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, уже с 1 января 2020 года работодатели начнут передавать сведения о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд РФ в электронном виде для их систематизации в системе персонифицированного учета. Также Голикова напомнила, что с принятием изменений в трудовое законодательство потребуется внесение поправок в 20 федеральных законов, пишет ТАСС.

11 сентября Медведев заявил о необходимости внедрять более гибкий рабочий график и вносить соответствующие изменения в законодательство. По его мнению, действующее трудовое законодательство не соответствует сегодняшнему уровню трудовых отношений. Премьер напомнил, что в России принята 40-часовая рабочая неделя, в то время как в ряде стран она гораздо короче.

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