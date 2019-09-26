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Титов назвал невозможным переход на рабочую четырехдневку

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Россия не готова переходить на четырехдневную рабочую неделю с действующими законами и экономической ситуацией, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в четверг, 26 сентября.

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«Страна к этому не готова. <…> Это должна быть экономика с новой производительностью труда, для этого нужны новые технологии инвестиций, налоговая политика, доступ к кредитам», — отметил Титов.

По мнению омбудсмена, сейчас в России действует весьма либеральное трудовое законодательство, которое обеспечивает комфортные условия для граждан, передает ТАСС.

При этом он указал, что переход на сокращенную рабочую неделю станет необходим в будущем, когда произойдет приток новых технологий, что повлечет за собой изменения на рынке труда.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели в начале июня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

Эксперты полагают, что одним из минусов четырехдневной рабочей недели является падение производительности труда. Также нововведение может пагубно отразиться и на здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по 10 часов.

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