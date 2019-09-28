Саудовская Аравия восстановила добычу нефти на уровне около 10 млн баррелей в сутки. Столько же черного золота получали до атаки беспилотников на нефтяные объекты национальной компании Saudi Aramco. После нападения показатели упали до 4 млн баррелей ежедневно.

Нефтеперерабатывающий комплекс на востоке страны пострадал 14 сентября. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти претензии.