Работники атомной энергетики в РФ отмечают профессиональный праздник

Сегодня это более 300 самых разных предприятий, 10 атомных станций в России и 36 строящихся энергоблоков за рубежом, самый большой в мире атомный флот — и уникальная научная школа, которая всё это изобрела. Работники сферы атомной энергетики России отмечают профессиональный праздник.

28 сентября 1942 года, в самый разгар Великой отечественной войны госкомитет обороны выпускает распоряжение «Об организации работ по урану». Считается, что этот документ и дал начало всей атомной энергетики в стране. Сегодня основной оператор атомной отрасли — госкорпорация «Росатом». Выручка предприятия — 1 трлн рублей.

Распространенный миф, что атомная энергетика живет только Советским наследием. Это совсем не так: «Росатом» системно обновляет парк российских АЭС. Только в прошлом году госкорпорация ввела в строй два новых энергоблока. Год от года выработка электроэнергии на российских мощностях только увеличивается. 204 млрд киловатт-часов сгенерировано в 2018 году, а в 2019 специалисты ждут нового рекорда атомной промышленности.

Готовится к вводу в строй 11-я отечественная АЭС — она будет плавучей и сможет обеспечивать электроэнергией прибрежные города или производства, например, в полярных морях. А еще российские атомщики работают в 12 странах мира как минимум на 36 объектах. Наши эксперты строят станции и научные центры, проводят курсы обучения, помогают наладить технологии — от Турции до Индии и Франции. Портфель заказов на продукцию «Росатома» на ближайшие 10 лет – более $133 млрд.

Госкорпорация — один из основных опорных холдингов при развитии Северного морского пути. Новые ледоколы, целые плавучие станции — всё это поможет в освоении арктических богатств России. 2019 год для атомщиков — год особый. 60 лет исполняется со дня поднятия флага на первом советском атомном ледоколе — «Ленин»; 65 лет — с момента старта первой в мире атомной станции — легендарной Обнинской АЭС в Калужской области; 70 лет испытаниям атомной бомбы, которые и дали толчок использованию атома в мирных целях. И все эти события только лишний раз доказывают, что нынешняя история человечества — это история атомного века.