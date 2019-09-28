Роберта Де Ниро омолодили для фильма с помощью спецэффектов

76-летнего актера зрители увидят юным солдатом в новом фильме Мартина Скорсезе. Роберта Де Ниро «омолодили» на несколько десятилетий с помощью спецэффектов. У обладателя премии «Оскар» в гангстерской драме «Ирландец» главная роль — киллера Фрэнка Ширана.

В картине — весь жизненный путь героя Де Ниро: он участвует во Второй мировой войне, устраивается на работу водителем и знакомится с криминальным боссом, по заказу которого, вероятно, похищает и убивает профсоюзного лидера Джимми Хоффу.

Это экранизация романа Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома». Мировая премьера пройдет в конце месяца на Нью-Йоркском кинофестивале.