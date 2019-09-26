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Названа дата премьеры фильма о Децле

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Премьера картины «С закрытыми окнами», представляемой авторами как «честная биография Кирилла Толмацкого», состоится 7 ноября. Об этом сообщил автор проекта Роман Супер.

Как он пояснил на странице в Instagram, о смерти музыканта он узнал из утренних новостей 4 февраля. «Я заплакал. Открыл фейсбук и увидел, что плачет вся моя лента», — написал в четверг, 26 сентября, Роман.

По его словам, на следующий день он встретился c Александром Уржановым и предложил ему «сделать кино о Кирилле». Партнеры сняли видеоролик об этом и 18 февраля дали старт сбору средств на проект. Они планировали собрать 3,5 млн рублей за месяц, но собрали больше на 250 тыс. и быстрее на две недели. Съемки начались в марте, премьера фильма назначена на 7 ноября.

О смерти Децла стало известно утром 3 февраля. 35-летнему Кириллу Толмацкому стало плохо после выступления в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца.

Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с часовней возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.

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