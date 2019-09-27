Прямой эфир

Мужчина в Китае инсценировал свое похищение с целью выпросить денег у жены

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция в китайской провинции Гуандун задержала мужчину, который проигрался в азартные игры и решил сделать вид, будто его похитили, чтобы получить деньги от жены. Об этом 27 сентября сообщает Beijing News.

По информации агентства, инцидент произошел в городском округе Чжуншань. Мужчина инсценировал собственное похищение, связав себя по рукам и ногам и заткнув себе рот, а затем отправив видео и фотографии жене с требованием выкупа.

Женщина сообщила о происшествии в полицию. В результате расследования полицейские обнаружили «похищенного». Отмечается, что на него наложили административный арест на 10 дней и штраф в размере 500 юаней.

10 сентября суд города Сианя на северо-западе Китая приговорил к смертной казни Лина Юаньцзе за похищение и убийство несовершеннолетнего, его сообщник Чжао Юйхао получил пожизненный тюремный срок. Суд постановил, что вся собственность подсудимых подлежит конфискации, они также должны выплатить компенсацию семье убитого ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гражданина КНР задержали в США по подозрению в шпионаже
Усыновившая 118 детей женщина арестована в Китае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019