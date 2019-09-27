Мужчина в Китае инсценировал свое похищение с целью выпросить денег у жены

Полиция в китайской провинции Гуандун задержала мужчину, который проигрался в азартные игры и решил сделать вид, будто его похитили, чтобы получить деньги от жены. Об этом 27 сентября сообщает Beijing News.

По информации агентства, инцидент произошел в городском округе Чжуншань. Мужчина инсценировал собственное похищение, связав себя по рукам и ногам и заткнув себе рот, а затем отправив видео и фотографии жене с требованием выкупа.

Женщина сообщила о происшествии в полицию. В результате расследования полицейские обнаружили «похищенного». Отмечается, что на него наложили административный арест на 10 дней и штраф в размере 500 юаней.

10 сентября суд города Сианя на северо-западе Китая приговорил к смертной казни Лина Юаньцзе за похищение и убийство несовершеннолетнего, его сообщник Чжао Юйхао получил пожизненный тюремный срок. Суд постановил, что вся собственность подсудимых подлежит конфискации, они также должны выплатить компенсацию семье убитого ребенка.