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Названа причина любви пассажиров к поездам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Опрос сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip показал, что половина респондентов предпочитают поездки на поезде самолету, потому что не любят или боятся летать.

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Не любят летать 24,8% опрошенных, а боятся самолетов — 17,1%. При этом больше четверти путешественников — 26,3% — перед планированием поездки смотрят на цену, и если железнодорожный билет дешевле перелета, то выбирают именно поезд, отметили в компании.

По данным сервиса, на время в дороге обращают внимание 9,2% респондентов. Романтика железной дороги близка 14,3% путешественников. Они признаются, что наслаждаются стуком колес, любят почитать книгу в пути или подремать на верхней полке.

Поезда только для рабочих поездок выбирают 5,7%. Совсем избегают поездов 2,6% респондентов.

Всего в опросе приняли участие 1473 человека.

Ранее в августе россияне рассказали, почему при путешествиях на поездах они выбирают билет на верхние полки.

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