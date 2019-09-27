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Новые очистные сооружения запустят в поселке в Татарстане в 2020 году

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Фото: Пресс-служба министерства экологии Республики Татарстан
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В поселке Алексеевское в Республике Татарстан в 2020 году введут в эксплуатацию новые очистные сооружения мощностью 1,2 тыс. кубометров в сутки. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства экологии и природных ресурсов.

Как отметил первый замглавы исполкома района Анатолий Акакумов, мощность старых очистных сооружений была в два раза ниже. Они перестали справляться с нагрузкой из-за прироста населения, пишет InKazan.ru.

Представитель минэкологии Татарстана Тагир Валиев рассказал, что сейчас специалисты строят два корпуса, где будут располагаться сооружения. В этом году планируется завершить строительно-монтажные работы, а затем приступить к монтажу оборудования и пусконаладочным работам.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Экология». На работы направлено 148 млн рублей.

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