Реку Колышлей в Пензенской области очистят от ила

В Пензенской области планируют очистить от ила реку Колышлей. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

По информации ведомства, река попала в нацпроект в связи с тем, что она является источником питьевой воды и необходимым резервом хозяйственно-бытового водоснабжения для населенных пунктов. После очистки русла от ила родникам будет обеспечен приток свежей воды, пишет ИА «Пенза-пресс».

Специалисты проведут расчистку на участке протяженностью 6,2 км от деревни Карауловка до села Сущевка.

После работ снизится негативное воздействие воды на окружающую среду и здоровье жителей, улучшится водно-воздушный баланс реки.