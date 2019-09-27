Опубликовано видео дебоша актера Аверина на борту самолета

Телеканал РЕН ТВ в пятницу, 27 сентября, опубликовал видео, на котором заснят дебош на борту самолета с участием актера Максима Аверина.

Судя по представленным кадрам, скандал начал директор артиста Николай Коренев, находившийся, по некоторым данным, в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам авиакомпании, а Аверин в это время стоял рядом и молчал. Инцидент произошел накануне на борту лайнера, направлявшегося из Барнаула в Москву.