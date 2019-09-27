Прямой эфир

В МИД России оценили ситуацию вокруг программы Малахова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Министерстве иностранных дел (МИД) России считают, что ситуация вокруг программы телеведущего Андрея Малахова не имеет отношения к двусторонним связям РФ и Киргизии. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

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«Точка зрения Андрея Малахова — это мнение журналиста, его личный взгляд на ситуацию. Рекомендуем посольству Киргизии в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ», — отметили в министерстве.

Кроме того, в МИД пояснили, что представителя российского посольства не вызывали в МИД Киргизии в связи с программой Малахова.

Ранее 27 сентября сообщалось, что МИД Киргизии вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова. Поводом для этого стали слова телеведущего о ДТП, в котором погиб Александр Маругов — сын совладельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас» Владимира Маругова.

В передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» 24 сентября Малахов предположил, что авария с участием сына миллиардера могла быть подстроена водителем такси (гражданином Киргизии) Исламбеком Акбаровым, который врезался в мотоцикл Маругова. Телеведущий отметил, что с учетом плохой социально-экономической ситуации в Киргизии он мог сделать это за денежное вознаграждение. В МИДе Киргизии возмутились таким заявлением и назвали его некорректными.

Сам Малахов оказался удивлен реакцией на свою передачу. По его словам, он уже получил более 20 тыс. откликов. Телеведущий отметил, что в программе трудятся представители более десяти национальностей и у него не было цели обвинить кого-либо в преступлении исключительно по национальному признаку.

25-летний Александр Маругов погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы на Фрунзенской набережной. В результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла транспортные средства загорелись. Спасти Маругова врачам не удалось. По предварительной информации, водитель такси не уступил мотоциклисту дорогу, что и стало причиной смертельного ДТП.

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