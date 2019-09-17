Президент Киргизии выступил против перехода на латиницу

Переводить киргизский язык с кириллического на латинский алфавит не имеет смысла, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем Национальной комиссии по государственному языку Назаркулом Ишекеевым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте лидера республики во вторник, 17 сентября.

Встреча прошла накануне 30-летия принятия закона «О государственном языке Кыргызской Республики».

«Культурный и научный потенциал нашей страны достиг определенных успехов в условиях, когда он опирался на кириллицу. Не тратя время на лишние обсуждения, мы должны использовать имеющиеся возможности для достижения поставленных целей и развития», — сказал Жээнбеков.

По его словам, основной задачей является глубокое внедрение государственного языка в сферу образования, науки, культуры и экономики Киргизии. Президент подчеркнул необходимость использовать этот язык во всех сферах общественной жизни, особенно в системе государственного правления.

В свою очередь Ишекеев отчитался о запланированных мероприятиях в рамках юбилея со дня принятия закона. Он рассказал президенту о реализуемых мерах, которые были заложены в национальную программу развития государственного языка и совершенствования языковой политики в стране на 2014–2020 годы.

11 сентября агентство 24.kg сообщало, что в парламенте Киргизской Республики подняли вопрос о переходе в стране на латиницу. Кандидат в министры образования и науки страны Каныбек Искаков поддержал идею лидера парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбека Сулайманова о необходимости перехода на этот вид алфавита. По мнению Сулайманова, решение было бы удобным для развития киргизского языка и изучения английского. Также это должно сблизить республику с другими тюркоязычными странами.

В 2018 году в Казахстане была введена новая версия алфавита казахского языка, основанная на латинице. Старая графика должна исчезнуть из паспортов граждан страны к 2021 году, а перевод документации госорганов завершится к 2024 году. До 2020 года латиница будет включена в школьные уроки. Однако источники «Известий» в дипломатических кругах республики предполагают, что реализация реформы может затянуться до 2030–2035 года.